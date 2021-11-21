Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Mesut Özil açıklamalarda bulundu! "Burada gol atmak beni çok mutlu etti"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, derbiden Mesut Özil ve Crespo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası yıldız oyuncu Mesut Özil açıklamalarda bulundu. Mesut, "Allah nasip etti ve buraya geldim. Burada gol atmak beni çok mutlu etti. Hocam ve herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI:
"Çok mutluyuz. Birkaç gün önce de güzel hazırlandığımızı söylemiştik. Hocamız elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık. Zor maç olacağını biliyorduk ama burada kazanıp eve gideceğiz. Çok mutluyuz. Sistemi de değiştirdik."
"Fenerbahçe camiasına da teşekkür ediyoruz. Kazandığımız maç onlara hediye olsun. Ben Fenerbahçe ile büyüdüm. Küçüklüğümden beri maçları izlerdim, Allah nasip etti ve buraya geldim. Burada gol atmak beni çok mutlu etti. Hocam ve herkese teşekkür ederim."
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