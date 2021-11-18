18 Kasım 2021, Perşembe

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devi Attila Szalai için devreye girdi!

Dünya devi talip oldu! Ocak ayında...
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai'nin peşini Avrupa ekipleri bırakmıyor. Macar stoper için şimdi de dünya devi Barcelona devreye girdi. İşte transferdeki son detaylar...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşini bırakmıyorlar. İspanyol medyası, hemen hemen her gün Szalai ile ilgili haberler paylaşıyor. Takvim'in derlediği habere göre Fichajes'in haberine göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, genç yıldızı devre arasında kadrosunda görmek istiyor. Barcelona'nın bu transfer için 23 milyon Euro bütçe ayırdığı da belirtildi. Gerek Fenerbahçe gerekse Macar Milli Takımı'nda oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Szalai'nin Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu… Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan 23 yaşındaki stoperin Sarı-Lacivertliler'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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