FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Galatasaray derbisi mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde 4 maçtır kazanamazken yönetim, futbolcuları Galatasaray derbisine motive etmek için yoğun bir mesai harcıyor. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)