17 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Galatasaray derbisi mesaisi sürüyor!

Kanarya’da derbi mesaisi sürüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, derbi mesaisini sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Luiz Gustavo bireysel saha çalışmalarıyla, Altay Bayındır salon çalışmalarıyla, Enner Valencia ise günü tedavi ile geçirdi.

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