FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil Galatasaray derbisi öncesi sazı eline aldı! "Yeni sayfa açacağız"
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray maçı öncesi sazı eline aldı. Mesut, zorlu derbi öncesi yaptığı konuşmada, "Galatasaray galibiyetiyle kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum." diyerek takımına seslendi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon futbolundan çok teknik direktör Vitor Pereira ile arasındaki gerginlikle öne çıkan Mesut Özil, camiaya umut dolu mesajlar gönderdi.
Fotomaç'ın haberine göre, üst üste aldıkları başarısız sonuçları unutturmak istediklerini dile getiren M10, "Yönetimimiz, teknik heyet, biz futbolcular ve taraftarlarımızın tek bir isteği var. O da Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırması. Biz hiçbir zaman pes etmedik, etmeyi de düşünmüyoruz. Hocamızın bizden istedikleri doğrultusunda sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Galatasaray galibiyetiyle kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum. Derbi galibiyetiyle yeni bir sayfa açacağız ve hedeflerimize adım adım ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
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