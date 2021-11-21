Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray derbisi sonrası konuştu! "Mesut'un golünü denemiştik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Pereira, "Her şeyden önce bugünkü maç zor bir maçtı. Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

"Her şeyden önce bugünkü maç zor bir maçtı. Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı."

"Bugün geriden geldik. 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Ruhu gösterdik. İnanıyorum ki taraftarlarımız gurur duyuyordur."

"Hedefimiz şampiyonluk, diğer takımlar da puan kaybedecektir, bizim de puan kaybedebiliriz ama ancak bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz."

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