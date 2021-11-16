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Kanarya’ya 2 isimden müjde!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilere 2 isimden iyi haber geldi. Takımın yıldız oyuncularından Altay Bayındır ve Luiz Gustavo bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynadığı Konyaspor maçında Altay Bayındır ve Luiz Gustavo sakatlanmış, yıldız isimler oyuna devam edememişti.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi.

Altay Bayındır ve Luiz Gustavo bireysel antrenmanlara başladı.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!

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