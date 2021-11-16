FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor! Tisserand, Sangare, Gustavo, Altay, Valencia, İrfan Can...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu kritik maçı kazanarak hem önemli bir 3 puan almak hem de rakibine bir mesaj vermek istiyor. Mücadele öncesinde Kanarya'da maçın hazırlıkları sürüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan futbolcular, antrenmana katılmadı.
Marcel Tisserand ile Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümde takımla çalıştı. Luiz Gustavo günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamlarken, Altay Bayındır ise salonda çalışmalara başladı. Enner Valencia'nın tedavisine devam edildi, İrfan Can Kahveci ise bireysel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam edecek.
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