16 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya İngilizler talip oldu!

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Enner Valencia için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin bonservis ödemeden kadrosuna kattığı yıldız için devre arasında bir teklif sunulacak. (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’ya İngilizler talip oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Enner Valencia başta Avrupa kulüpleri olmak üzere bir çok takımın dikkati çekmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’ya İngilizler talip oldu!

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 35 maçta 13 gol 4 asist yapmayı başarmıştı. Bu sezon ise Valencia çıktığı 14 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’ya İngilizler talip oldu!

ENNER VALENCIA PREMIER LİG YOLCUSU MU?

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın talip olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’ya İngilizler talip oldu!

Ekvador basınının duyurduğu haberde İngilizler sarı lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’ya İngilizler talip oldu!

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz kulübü Wolverhampton'ın sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu Valencia'yı kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi. Wolverhampton Premier Lig'de bu sezon 11 maçta 16 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’ya İngilizler talip oldu!

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Ekvardorlu yıldız Fenerbahçe'ye bonservisi elinde gelmişti. 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia için İngiliz devi her şartı zorlamaya hazırlanırken Fenerbahçe'nin Valencia'yı bırakıp bırakmayacağı merak konusu.

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