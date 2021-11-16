FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya İngilizler talip oldu!
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Enner Valencia için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin bonservis ödemeden kadrosuna kattığı yıldız için devre arasında bir teklif sunulacak. (FB spor haberleri)
32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 35 maçta 13 gol 4 asist yapmayı başarmıştı. Bu sezon ise Valencia çıktığı 14 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.
ENNER VALENCIA PREMIER LİG YOLCUSU MU?
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın talip olduğu iddia edildi.
Ekvador basınının duyurduğu haberde İngilizler sarı lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunacak.
4.5 MİLYON EURO BONSERVİS
İngiliz kulübü Wolverhampton'ın sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu Valencia'yı kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi. Wolverhampton Premier Lig'de bu sezon 11 maçta 16 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR
Ekvardorlu yıldız Fenerbahçe'ye bonservisi elinde gelmişti. 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia için İngiliz devi her şartı zorlamaya hazırlanırken Fenerbahçe'nin Valencia'yı bırakıp bırakmayacağı merak konusu.
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