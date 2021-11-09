FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın inadı düşüşe neden oldu!

Alanyaspor ve Konyaspor'a da yenilirken, Kayserispor ile 2-2 berabere kalıp zirvenin 10 puan gerisine düştü. Fotomaç'ın derlediği habere göre Pereira'nın 3-4-3 inadı, her maça farklı 11'le çıkması tepki çeken Pereira, bu kez Antwerp'i 3-0 yenen ve beğenilen takımı sebepsiz yere bozmakla suçlanıyor.





