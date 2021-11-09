FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın inadı düşüşe neden oldu!
Fenerbahçe'de inişli çıkışlı sergilenen performansın ardından üst üste oynanan 4 maçta da galibiyet alınamaması bardağı taşıran son damla oldu. Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın 3-4-3 ısrarı takımda büyük bir düşüşe neden oldu. Pereira ayrıca yine Kayserispor maçında 3-5-2 sistemiyle sahaya çıkarken takım savunmasında büyük hatalar öne çıktı. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de kan kaybı sürüyor. Eleştirilerin odağında ise teknik direktör Vitor Pereira var. Ligin 9'uncu haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak liderliği kaybeden Portekizli hoca daha sonra toparlayamadı.
Alanyaspor ve Konyaspor'a da yenilirken, Kayserispor ile 2-2 berabere kalıp zirvenin 10 puan gerisine düştü. Fotomaç'ın derlediği habere göre Pereira'nın 3-4-3 inadı, her maça farklı 11'le çıkması tepki çeken Pereira, bu kez Antwerp'i 3-0 yenen ve beğenilen takımı sebepsiz yere bozmakla suçlanıyor.
Belçika'da orta sahayı çok iyi yöneten Sosa ile Novak'ı kesip, Kayserispor karşısında Nazım ile Zajc'a şans veren Portekizli adeta 'üretme kısırı' takımı geri getirdi. İlk devre tek gol pozisyonu bulamadı.
Kapanan savunmaları açma sıkıntısı ortadayken Mesut ile Pelkas'ı kulübede oturtması, formsuz Sangare'de ısrar etmesi, ideal sistemi bir türlü kuramaması da Pereira'nın eksi hanesine yazılan faktörler... Yönetimin, milli arada teknik adam değişikliğini değerlendireceği belirtiliyor.
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