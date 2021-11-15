15 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa'nın devleri Kanarya'nın yıldızı Attila Szalai için sıraya girdi!

Devler Szalai için sırada! Şimdi de...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2021

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Hem sarı lacivertli formayla hem de Macaristan Milli Takımı'nda oldukça başarılı bir grafik çizen 23 yaşındaki stoper, dev kulüpleri bir bir peşine takmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği F.Bahçe'de vazgeçilmezler arasına giren ve kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takılan Szalai'nin talipleri artıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da Macar stoperi listesine aldığı iddia edildi. Katalan ekibinin sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu da ileri sürüldü.

Usta yazardan flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’de derbi öncesi kritik zirve! F.Bahçe'de derbi öncesi kritik zirve!
Tam Pereira’nın sistemine göre! İşte Kanarya’nın hedefindeki golcü Tam Pereira'nın sistemine göre! İşte Kanarya'nın hedefindeki golcü
Usta yazardan flaş sözler! İnatla Mesut olunmaz Usta yazardan flaş sözler! "İnatla Mesut olunmaz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör