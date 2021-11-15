15 Kasım 2021, Pazartesi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa'nın devleri Kanarya'nın yıldızı Attila Szalai için sıraya girdi!
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Hem sarı lacivertli formayla hem de Macaristan Milli Takımı'nda oldukça başarılı bir grafik çizen 23 yaşındaki stoper, dev kulüpleri bir bir peşine takmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği F.Bahçe'de vazgeçilmezler arasına giren ve kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takılan Szalai'nin talipleri artıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da Macar stoperi listesine aldığı iddia edildi. Katalan ekibinin sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu da ileri sürüldü.
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