09 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Alex de Souza bombası! İlk temas kuruldu

Yaz transfer döneminde takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, ligde 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken eleştiri okları teknik direktör Vitor Pereira'ya çevrilmiş durumda... Kanarya, takımın başına geçmesi için eski yıldızı Alex de Souza'yla ilk teması kurdu ve gelecek hedeflerini sordu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den Alex de Souza bombası! İlk temas kuruldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Pereira yolun sonuna gelirken, alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den Alex de Souza bombası! İlk temas kuruldu

Sabah'ın haberine göre; Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den Alex de Souza bombası! İlk temas kuruldu

Pereira'nın görevden alınması halinde ise ilk aday olacağı ifade ediliyor. 2004- 2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Alex, 241 lig maçında 136 gol, 109 asistlik performans sergilemiş ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarların girişimiyle heykeli dikilmişti.

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