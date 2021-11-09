FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den Alex de Souza bombası! İlk temas kuruldu

Sabah'ın haberine göre; Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.