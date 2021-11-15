FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç'ten flaş Mesut Özil ve Vitor Pereira sözleri! "İnatla Mesut olunmaz"
Süper Lig'de 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı lacivertliler Portekizli teknik adamın önderliğinde lige seri galibiyetlerle başlasa da, son haftalarda üst üste alınan puan kayıpları yüzünden şampiyonluk yolunda ağır yara alındı. Kayıpların ardından Portekizli hoca özellikle Mesut Özil konusunda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç ise yaşananları kaleme aldı. İşte o yazı...
Fenomen oyuncular, beraberlerinde sorunları da getirirler. Mesut Özil, 26-27 milyon takipçisiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza attığında, aslında Yeni Dünya'nın yüzünü de getirdi buraya. Büyük oyuncu olmasından kaynaklanan, 'büyük' beklentileri karşılamadan sezon bitti. Yeni dönemde daha farklı roller ve katkı olması bekleniyordu ama 12. hafta bittiğinde, belli bir hesaplaşmanın içine girildi. Fenerbahçe puan kaybederken, Mesut takımın rotasyon oyuncusu pozisyonunda kaldı.
'HATA KİMDE' OYUNU BAŞLADI
Bu noktada hata kimde oyununa girdik. Pereira'nın sistemi değiştirmesi ile birlikte, sahada Mesut'un profiline uygun pozisyon kalmadı bir anda. Hoca, kararında ısrarcıydı, öbür tarafta ise dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Problem; ortak verim için yakınlaşmanın olmaması. Mesut verimli olacağı bir alan isterken, Pereira format içinde kalmasında ısrarcı oldu. Sonuç; iki taraf da kaybedenler arasında yerlerini aldı.
GALİBİYET İÇİN ORTAKLIK YAPILIR
Kayserispor maçı öncesinde ilk on birde kendi ismini görmediğinde Mesut Özil'in odayı terk ettiği dedikodular arasında. Ama stada gitti, kulübede oturdu, 70'ten sonra oyuna girdi ve maçı beraberliğe getirdi. Ali Koç'un yaptığı son müdahalede; Pereira'nın kendiyle hesaplaşmasını istemesi, Mesut Özil'i yeniden takımın içine çekmesi, Fenerbahçe'yi, kişisel inatların önüne geçirmeleri için. Burada 'haklı-haksız' olmaz. Tabelada 'galip' yazması için ortaklık yapılır.
BAŞKANDAN BALANS AYARI
Ekstra oyuncuların, kendilerine ait özgürlük alanları olmalı. Mesut da bunlardan bir tanesi. Oyuncu grubunun 'saygısını' kazandığınız zaman, diğerleri sizin için koşar. Mesut Özil, Samandıra'da bunu sağladı. Pereira bu durumu gördü ve liderliği kendine istedi. Yangın o zaman çıktı aslında. Drogba'nın "Bana pas atmıyorlar" dediğinde Mancini'nin "Yapabileceğim bir şey yok" demesi gibi. Maçı oyuncular kazandıracak, teknik adam ise onları doğru yönetecek. Ali Koç'un çıkışı, 'liderin' kim olduğunu hepsine hatırlattı, balans ayarı yapıldı.
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