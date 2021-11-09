10 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe tribünlerinde Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç'a söylediği o sözler akıllara geldi

Göreve geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de büyük bir düşüşün içinde kalan başkan Ali Koç için son oynanan Kayserispor maçının ardından yükselen istifa sesleri ve Aziz Yıldırım destekleri büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Aziz Yıldırım ile yarıştığı kongrede Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerini akıllara geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe tribünlerinde Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a söylediği o sözler akıllara geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Kötü sonuçlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Kayserispor maçında tribünlerden 'Yönetim istifa' tepkisinin yanı sıra 'Ooo Aziz Yıldırım' tezahüratları yükselmesi dikkat çekti. Fotomaç'ın derlediği habere göre bu durum Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerini akıllara getirdi. Yıldırım, Ali Koç'a hitaben, "Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al" demişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe tribünlerinde Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a söylediği o sözler akıllara geldi

KOÇ'LA 5'İNCİ!

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra oluşan puan cetvelinde Süper Lig'de 5. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takım, Ali Koç döneminde ligde bugüne kadar 201 puan toplarken, Beşiktaş'ın (231) 30, Galatasaray'ın (230) 29, Trabzonspor'un (229) ise 28 puan gerisinde kaldı. 202 puan toplayan Medipol Başakşehir'e bile geçildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe tribünlerinde Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a söylediği o sözler akıllara geldi

ALİ KOÇ, F.BAHÇE BAŞKANI SEÇİLDİKTEN SONRAKİ PUAN DURUMU

1. Beşiktaş 231 puan
2. Galatasaray 230 puan
3. Trabzonspor 229 puan
4. Başakşehir 202 puan

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