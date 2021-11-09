FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe tribünlerinde Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç'a söylediği o sözler akıllara geldi

Göreve geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de büyük bir düşüşün içinde kalan başkan Ali Koç için son oynanan Kayserispor maçının ardından yükselen istifa sesleri ve Aziz Yıldırım destekleri büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Aziz Yıldırım ile yarıştığı kongrede Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerini akıllara geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Kötü sonuçlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Kayserispor maçında tribünlerden 'Yönetim istifa' tepkisinin yanı sıra 'Ooo Aziz Yıldırım' tezahüratları yükselmesi dikkat çekti. Fotomaç'ın derlediği habere göre bu durum Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerini akıllara getirdi. Yıldırım, Ali Koç'a hitaben, "Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al" demişti.

