11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Vitor Pereira'nın performansı başkan Ali Koç'a yazıyor!

Vitor’un performansı Ali Koç’a yazıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Teknik direktör Vitor Pereira'nın son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alması başkan Ali Koç'un da koltuğunun sallanmasına sebep oldu. Son olarak Kayseri maçında Kadıköy'de yönetim istifa sözleri yankılanması yönetimi harekete geçirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bugün konuşacak. FBTV'de saat 16.00'da camianın karşısına çıkacak olan Koç gündemi değerlendirecek. Fotomaç'ın haberine göre; başkanın başta Vitor Pereira'nın geleceği ve takımın performansıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Koç'un ayrıca taraftarların, Kadıköy'deki son iki karşılaşmada yaptıkları 'yönetim istifa' tezahüratları, bazı oyuncuların Vitor Pereira'dan memnun olmadığı iddiaları ve olağanüstü kongre konusunda görüşlerini dile getireceği ifade edildi.

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