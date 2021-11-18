FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'ya 2 ülkeden teklif!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de, bazı isimler ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de hem UEFA Avrupa Ligi hem de ligde etkili performans gösteren Enner Valencia. Kanarya'nın Ekvadorlu golcüsü hücum hattında gösterdiği performansla bazı kulüplerin dikkatini çekti. Valencia'ya 2 yeni talip daha çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'ya ocak transfer sezonu için teklifler yağıyor. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız isim, daha sonra kısa süreli sakatlıklar yaşamış ve istediği forma şansını yakalayamamıştı.

Buna karşın Valencia'nın sıkı çalıştığı ve eski ritmine kavuşmak için mücadele ettiği ifade edilirken, yıldız isim için yeni taliplerin olduğu kaydedildi.

PREMIER LİG'DEN GELİYORLAR

Fotomaç'ın haberine göre; Enner Valencia için ilk talibin İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton olduğu ifade ediliyor. Yıldız futbolcu için ocak transfer sezonunda Fenerbahçe ile görüşmelere başlanacak.