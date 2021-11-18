FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'ya 2 ülkeden teklif!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de, bazı isimler ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de hem UEFA Avrupa Ligi hem de ligde etkili performans gösteren Enner Valencia. Kanarya'nın Ekvadorlu golcüsü hücum hattında gösterdiği performansla bazı kulüplerin dikkatini çekti. Valencia'ya 2 yeni talip daha çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'ya ocak transfer sezonu için teklifler yağıyor. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız isim, daha sonra kısa süreli sakatlıklar yaşamış ve istediği forma şansını yakalayamamıştı.
Buna karşın Valencia'nın sıkı çalıştığı ve eski ritmine kavuşmak için mücadele ettiği ifade edilirken, yıldız isim için yeni taliplerin olduğu kaydedildi.
PREMIER LİG'DEN GELİYORLAR
Fotomaç'ın haberine göre; Enner Valencia için ilk talibin İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton olduğu ifade ediliyor. Yıldız futbolcu için ocak transfer sezonunda Fenerbahçe ile görüşmelere başlanacak.
2 ÜLKEDEN DAHA İSTİYORLAR
Bununla beraber Enner Valencia'nın peşine 2 ülkeden daha çeşitli kulüplerin takıldığı kaydedildi. 32 yaşındaki golcü futbolcu için Meksika ve İspanya'dan teklifler olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Valencia'nın 2023 yılına dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
Enner Valencia kariyeri boyunca Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını giymişti. Yıldız isim, Ekvador milli takımı ile 67 müsabakada 34 gole imza atmıştı.
Öte yandan Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 14 maçta yer alırken, 7 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.
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