FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın karşısına çıkacak! İşte Ali Koç'a yöneltilecek 5 soru...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının karşısına çıkma kararı aldı. Özellikle son haftalarda kötü günler geçiren Fenerbahçe'de gündeme dair konuşacak olan Ali Koç'a, Takvim Gazetesi 5 soru yöneltiyor. İşte Ali Koç'a sorulacak olan 5 soru...
1- "Şampiyonluk sözü vermiyorum ama gurur duyulacak, her yıl Avrupa'da başarılı bir takım kuracağız" dediniz. 3.5 yılda Fenerbahçe çok zor günler geçirdi. İlk yıl düşme tehlikesi yaşayıp ligi 6'ıncı, 2. yıl 7'inci, 3. yıl 3'üncü sırada tamamladı. Şu anda da Fener 7. Sırada ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde.
2- "Bayrakları hazırlayın. Bundan sonra başımız dik yürüyeceğiz" dediniz. Ezeli rakiplerine karşı bütün seriler bitti. Sıfır kupa sıfır başarı ile taraftarın boynunu öne eğdirdiniz. Kadıköy'deki hegemonya bitti. Hani gurur duyulacak Fenerbahçe?
3- Aziz Yıldırım'a "100 milyonlarca Euro harcadın. Ortada başarı yok. Herkes suçlu bir tek sen suçsuzsun başkan" dediniz… İstikrardan bahsettiniz. 3.5 yılda 62 oyuncu, 8 teknik adam, 2 sportif direktör ile çalıştınız. 2.7 milyar lira harcadınız. Bu mu sizin hayalinizdeki Fenerbahçe?
4- Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu. Bu hataları yapmayacağız" dediniz. Neden 33 yaşındaki Adil Rami'yi, 34 yaşındaki Sosa'yı (şu an 36 yaşında), 32 yaşındaki Gustavo'yu, 32 yaşındaki Mevlüt'ü, 31 yaşındaki Max Kruse'yi, 32 yaşındaki Valencia'yı aldınız?
5- Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Bu poker ona pahalıya patlayacak? dediniz… Ama tersi oldu! Kruse kulübe 18 milyon Euro'luk dava açtı. FIFA 7.5 milyon Euro tazminata karar verdi. 3.75 milyon Euro'ya iki taraf anlaştı. Hani Fener zarar etmeyecekti? Hani Kruse'ye bu poker pahalıya patlayacaktı? Aziz Yıldırım Ersun Yanal'ı gönderdi, siz getirdiniz. Gökhan ve Caner'i gönderdi, getirdiniz. Pereira'yı gönderdi yine getirdiniz… Sırada Alex mi var? İsmail Kartal mı? Zico mu?
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