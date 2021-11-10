10 Kasım 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira krizi! Tam 5 futbolcu birden...
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile futbolcular arasında ipler kopma noktasına geldi. Başta Mesut Özil ve Pelkas olmak üzere daha fazla süre bulamadıkları takdirde takımdan ayrılmak istediklerini yönetime iletti. Bunlara Mert Hakan, Sosa ve İrfan Can da dahil oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından takım içindeki huzursuzluk da üst düzeye çıktı. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre takımda istedikleri süreyi alamadıkları gibi sisteme uyum sağlamakta zorluk yaşadıklarını düşünen kaptan Mesut Özil ile Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek sıkıntılarını dile getirdiler. Her iki oyuncunu da Pereira ile devam edilmesi durumunda devre arasında başka takıma transfer olmak istediklerini söylediği iddia edildi. Mert Hakan, Sosa ve İrfan Can'ın da benzer görüşleri olduğu da ifade edildi.
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