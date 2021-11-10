FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe'den devre arası takviyesi! Kaleye ilk aday belli oldu
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı, Berke Özer'in ise kalede güven vermemesi nedeniyle devre arasında ilk hedef olarak kaleye transfer düşünülüyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda listesine Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan'ı aldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Altay Bayındır'ın 4 ay sahalardan uzak kalacak olması, Berke Özer'in de Kayserispor maçında güven vermemesi Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre ara transfer döneminde yerli bir kaleciyi kadrosuna katmayı planlayan sarı- lacivertlilerin ilk hedefinin Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.
Kanarya'nın Çaykur Rizespor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki file bekçisi için kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor. Fenerbahçe, düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerin alternatif olarak da altyapısından yetişen ve şu anda Kasımpaşa kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran'ı listesine aldığı iddia ediliyor. 32 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'in öne çıkanları arasında yer alıyor.
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