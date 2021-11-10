FENERBAHÇE HABERLERİ

Sarı-lacivertlilerin alternatif olarak da altyapısından yetişen ve şu anda Kasımpaşa kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran'ı listesine aldığı iddia ediliyor. 32 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'in öne çıkanları arasında yer alıyor.

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