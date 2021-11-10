FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın son şansı! Galatasaray derbisinde...
Süper Lig'de bir türlü istenilen sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'de oklar Vitor Pereira'ya çevrildi. Portekizli hoca Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray maçından 3 puanla ayrılamazsa görevinden alınacak. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre camiada teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddiaları her geçen artarken, yönetimin Portekizli hocayla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından Vitor Pereira'ya 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinin son şansı olduğu net bir dille iletildi.
ELEŞTİRİLER ARTTI
Lig lideri Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada kalan Fenerbahçe'de Pereira ile yapılan görüşmede şu ifadeler de kullanıldı: "Galatasaray karşılaşmasında takımın başında olacaksın ama şimdiden bu maçı kazanmanın planlarını yap."
Camiadan Pereira'nın gönderilmesi konusunda baskı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin, Portekizli teknik adama kadro tercihleri ve oynattığı sistem konusunda da eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.
4'LÜ DEFANSA DÖNÜS
Yönetimin Kayserispor maçı sonrası kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra bir hayli gergin olan Vitor Pereira'nın ısrar ettiği oyundan anlayışından vazgeçeceği öğrenildi. Portekizli hocanın Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana oynattığı sistemden vazgeçip, 3'lü savunmadan 4'lüye geçeceği kaydedildi.
4-2-3-1 dizilişle bu önemli karşılaşmaya çıkmayı planlayan tecrübeli teknik adamın Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas gibi yıldızları birlikte oynatması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...