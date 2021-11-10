10 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın son şansı! Galatasaray derbisinde...

Süper Lig'de bir türlü istenilen sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'de oklar Vitor Pereira'ya çevrildi. Portekizli hoca Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray maçından 3 puanla ayrılamazsa görevinden alınacak. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın son şansı! Galatasaray derbisinde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre camiada teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddiaları her geçen artarken, yönetimin Portekizli hocayla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın son şansı! Galatasaray derbisinde...

Sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından Vitor Pereira'ya 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinin son şansı olduğu net bir dille iletildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın son şansı! Galatasaray derbisinde...

ELEŞTİRİLER ARTTI
Lig lideri Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada kalan Fenerbahçe'de Pereira ile yapılan görüşmede şu ifadeler de kullanıldı: "Galatasaray karşılaşmasında takımın başında olacaksın ama şimdiden bu maçı kazanmanın planlarını yap."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın son şansı! Galatasaray derbisinde...

Camiadan Pereira'nın gönderilmesi konusunda baskı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin, Portekizli teknik adama kadro tercihleri ve oynattığı sistem konusunda da eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın son şansı! Galatasaray derbisinde...

4'LÜ DEFANSA DÖNÜS
Yönetimin Kayserispor maçı sonrası kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra bir hayli gergin olan Vitor Pereira'nın ısrar ettiği oyundan anlayışından vazgeçeceği öğrenildi. Portekizli hocanın Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana oynattığı sistemden vazgeçip, 3'lü savunmadan 4'lüye geçeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın son şansı! Galatasaray derbisinde...

4-2-3-1 dizilişle bu önemli karşılaşmaya çıkmayı planlayan tecrübeli teknik adamın Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas gibi yıldızları birlikte oynatması bekleniyor.

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