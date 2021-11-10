FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın son şansı! Galatasaray derbisinde...

ELEŞTİRİLER ARTTI

Lig lideri Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada kalan Fenerbahçe'de Pereira ile yapılan görüşmede şu ifadeler de kullanıldı: "Galatasaray karşılaşmasında takımın başında olacaksın ama şimdiden bu maçı kazanmanın planlarını yap."