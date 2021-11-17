TRANSFER HABERLERİ - Sevilla başkanından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Luuk de Jong hakkında açıklama!
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bir süredir radarında bulunan Luuk de Jong hakkında açıklama geldi. Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Sevilla'nın başkanı, transfer söylentilerine açıklık getirdi. Başkan Jose Castro, Barcelona'da forma giyen 31 yaşındaki golcünün geri çağırılıp çağırılmayacağı sorusunu net bir dille yanıtladı. İşte detaylar...
Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in gelmesinin ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncular için kapsamlı bir çalışma yapan Barcelona'da, Luuk de Jong için belirsizlik yaşandığı belirtildi.
Katalan ekibinin, yollarını ayırmak ve Sevilla'ya geri göndermek istediği Hollandalı futbolcu için Sevilla cephesinden de açıklama geldi.
"GERİ ÇAĞIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"
Endülüs ekibinin başkanı Jose Castro, "Şu anda, de Jong'u ara transfer döneminde takıma geri çağırmak gibi bir düşüncemiz yok" diyerek transfere kapıyı kapattı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE
Luuk de Jong'un adı transferde ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.
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