17 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

TRANSFER HABERLERİ - Sevilla başkanından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Luuk de Jong hakkında açıklama!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bir süredir radarında bulunan Luuk de Jong hakkında açıklama geldi. Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Sevilla'nın başkanı, transfer söylentilerine açıklık getirdi. Başkan Jose Castro, Barcelona'da forma giyen 31 yaşındaki golcünün geri çağırılıp çağırılmayacağı sorusunu net bir dille yanıtladı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Sevilla başkanından Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Luuk de Jong hakkında açıklama!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in gelmesinin ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncular için kapsamlı bir çalışma yapan Barcelona'da, Luuk de Jong için belirsizlik yaşandığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Sevilla başkanından Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Luuk de Jong hakkında açıklama!

Katalan ekibinin, yollarını ayırmak ve Sevilla'ya geri göndermek istediği Hollandalı futbolcu için Sevilla cephesinden de açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Sevilla başkanından Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Luuk de Jong hakkında açıklama!

"GERİ ÇAĞIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Endülüs ekibinin başkanı Jose Castro, "Şu anda, de Jong'u ara transfer döneminde takıma geri çağırmak gibi bir düşüncemiz yok" diyerek transfere kapıyı kapattı.

TRANSFER HABERLERİ - Sevilla başkanından Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Luuk de Jong hakkında açıklama!

BARCELONA'DA KALABİLİR

Öte yandan, Barcelona ile 9 maçta bir gole imza atan 31 yaşındaki futbolcunun, Sevilla ve Barcelona'nın anlaşması durumunda sezonu Katalan ekibinde tamamlama ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Sevilla başkanından Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Luuk de Jong hakkında açıklama!

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE

Luuk de Jong'un adı transferde ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

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