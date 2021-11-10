10 Kasım 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...
Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe'de Pereira için işler oldukça zorlaştı. Sarı-lacivertlilerde bu büyük düşüşün ardından yeni teknik direktör arayışlarıda başladı. İşte listede yer alan o isimler... (FB spor haberleri)
Lider Trabzon'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Galatasaray'a da yenilirse Pereira ile yollarını ayrılacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre Pereira'nın yerine ise birçok aday var. Sarı-lacivertliler 5'i yerli, 5'i de yabancı olmak üzere toplam 10 teknik adamı gündemine aldı.
İşte o isimler:
PAULO FONSECA
LUCIEN FAVRE
SLAVEN BILIC
THORSTEN FINK
İSMAİL KARTAL
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