Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

Lider Trabzon'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Galatasaray'a da yenilirse Pereira ile yollarını ayrılacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre Pereira'nın yerine ise birçok aday var. Sarı-lacivertliler 5'i yerli, 5'i de yabancı olmak üzere toplam 10 teknik adamı gündemine aldı.

İşte o isimler: