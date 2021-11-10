10 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe'de Pereira için işler oldukça zorlaştı. Sarı-lacivertlilerde bu büyük düşüşün ardından yeni teknik direktör arayışlarıda başladı. İşte listede yer alan o isimler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Lider Trabzon'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Galatasaray'a da yenilirse Pereira ile yollarını ayrılacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre Pereira'nın yerine ise birçok aday var. Sarı-lacivertliler 5'i yerli, 5'i de yabancı olmak üzere toplam 10 teknik adamı gündemine aldı.

İşte o isimler:

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

PAULO FONSECA

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

LUCIEN FAVRE

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

ALEX DE SOUZA

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

SLAVEN BILIC

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

THORSTEN FINK

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

OKAN BURUK

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

İLHAN PALUT

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

YILMAZ VURAL

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

HİKMET KARAMAN

Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu! Listede 5 yerli 5 yabancı isim var...

İSMAİL KARTAL

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