FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışını sonunda kadar sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper Giannis Michailidis ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe zirvenin uzağına düştü. Savunmada ve hücumda beklentinin altında bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.
SZALAI'YE TALİPLER VAR!
Fenerbahçeli kurmaylar, Attila Szalai'ye İngiltere ve İspanya'dan gelen transfer teklifleri sonrası arayışlarını hızlandırdı.
Gelecek vaat eden isimleri gündemine alan Kanarya aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı genç yıldız adayı için yeniden harekete geçildi.
GIANNIS MICHAILIDIS İLE ANLAŞMA TAMAM!
Fotomaç'ın haberine göre; PAOK'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper Giannis Michailidis için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler transferde anlaşma sağladı. Genç stopere ocak ayındaki ara transfer döneminde imza attırılması planlanıyor.
Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 8 maçta forma giyen Michailidis 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Konferans Ligi'nde ise 4 maçta boy gösterdi.
GIANNIS MICHAILIDIS KİMDİR?
18 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Giannis Michailidis, PAOK altyapısında yetişti. 2019 yılında A Takım'a yükselen Yunan savunma oyuncusu, stoper mevkisinin haricinde sol bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Giannis Michailidis'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
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