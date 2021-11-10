11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışını sonunda kadar sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper Giannis Michailidis ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 Giriş Tarihi: 10.11.2021

Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe zirvenin uzağına düştü. Savunmada ve hücumda beklentinin altında bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis

SZALAI'YE TALİPLER VAR!
Fenerbahçeli kurmaylar, Attila Szalai'ye İngiltere ve İspanya'dan gelen transfer teklifleri sonrası arayışlarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis

Gelecek vaat eden isimleri gündemine alan Kanarya aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı genç yıldız adayı için yeniden harekete geçildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis

GIANNIS MICHAILIDIS İLE ANLAŞMA TAMAM!
Fotomaç'ın haberine göre; PAOK'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper Giannis Michailidis için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler transferde anlaşma sağladı. Genç stopere ocak ayındaki ara transfer döneminde imza attırılması planlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis

Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 8 maçta forma giyen Michailidis 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Konferans Ligi'nde ise 4 maçta boy gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni yıl bombası: Giannis Michailidis

GIANNIS MICHAILIDIS KİMDİR?
18 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Giannis Michailidis, PAOK altyapısında yetişti. 2019 yılında A Takım'a yükselen Yunan savunma oyuncusu, stoper mevkisinin haricinde sol bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Giannis Michailidis'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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