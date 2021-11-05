06 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Mergim Berisha'dan!

Avrupa Ligi’nde haftanın golü belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken Fenerbahçe Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmalarda birbirinden güzel goller atılırken, sarı lacivertli forvet Berisha'nın golü haftanın en güzel golü seçildi. Feghouli'nin attığı gol ise dördüncü sırada kaldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken Fenerbahçe Antwerp'i 3-0'la geçti.

Mücadelelerde birbirinden güzel goller olurken, Berisha'nın golü haftanın en güzel golü seçildi. Feghouli'nin golü ise dördüncü sırada kaldı.

İşte UEFA'nın yaptığı o paylaşım;

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