06 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mesut Özil'i kabul etti

Başkan Erdoğan Mesut Özil’i kabul etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil'i kabul etti. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile futbol sohbeti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'i kabul etti. Yıldız oyuncu, Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası sosyal medyadanda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile futbol sohbeti" paylaşımı yaptı.

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