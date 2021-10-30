FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan forvet hamlesi! Luuk de Jong ve Cedric Bakambu...
Süper Lig'de forvet konusunda bir türlü istenilen verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler devre arasında golcü transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler buna göre gündemine Barcelona'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong ve Çin Ligi'nde Beijing Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu'yu radarına aldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...
Barcelona'da Ronald Koeman'ın gidişi sonrası Luuk de Jong'un da ocak ayında takımdan ayrılacağı bildirildi. Katalan Sport gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Sevilla'dan kiralanan Hollandalı golcüye kulüp arandığını yazarken, bağlantılı ülkelerden birisinin Türkiye olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, sezon başında De Jong için nabız yoklamış ancak Barcelona devreye girince transferden çekilmişti. 31 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin tekrar girişimde bulunabileceği belirtildi.
Barça'da 9 maça çıkan De Jong 1 gol atabildi. PSV, Mönchengladbach, Newcastle, Twente formaları giyen 1.88 boyundaki tecrübeli fovetin, Hollanda Milli Takımı'nda 38 karşılaşmada 8 golü bulunuyor.
BAKAMBU İDDİASI!
Fenerbahçe, eski Bursasporlu Cedric Bakambu'yu da radarına aldı. Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Kongolu golcünün sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması bu transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin, Vitor Pereria'nın istemesi halinde 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan 30 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi.
339 MAÇTA 147 GOL
Sochaux, Bursaspor, Villarreal ve BJ Gouan formaları giyen Bakammu; kariyerinde 339 maçta 147 gol+36 asist üretti. Demokratik Kongo'lu futbolcu, ulusal milli takımda da 30 kez oynayıp 13 kez fileleri sarstı.
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