FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan forvet hamlesi! Luuk de Jong ve Cedric Bakambu...

Barcelona'da Ronald Koeman'ın gidişi sonrası Luuk de Jong'un da ocak ayında takımdan ayrılacağı bildirildi. Katalan Sport gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Sevilla'dan kiralanan Hollandalı golcüye kulüp arandığını yazarken, bağlantılı ülkelerden birisinin Türkiye olduğu iddia edildi.