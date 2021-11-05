UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Geride kalan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler, deplasmanda Antwerp'i yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 8'de Mert Hakan Yandaş, 16'da Max Meyer ve 29'da Mergim Berisha kaydetti.

Mesut Özil, Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia gibi birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak bu maça çıkan Kanarya, oldukça kritik olan bir 3 puan alarak tur umutlarını sürdürdü.

2 KRİTİK HAFTA

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça daha çıkacak. Bu maçların ilkinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü Olympiakos deplasmanına gidecek olan Kanarya, 9 Aralık 2021 Perşembe günü ise Kadıköy'de Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselmesi için grubu ilk 2 sırada bitirmesi gerekiyor. Ayrıca grupta 3. olan takım ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can pasını ceza sahası dışındaki Mert Hakan'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



16'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Antwerp yarı sahasının ortasında topla buluşan Meyer, pasını ceza sahası yayı önündeki Berisha verdi. Bu oyuncunun topuğuyla verdiği pasta topla beraber ceza sahası içerisine giren Meyer'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



29'uncu dakikada Fenerbahçe, farkı 3'e çıkardı. Organize gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Mert Hakan, meşin yuvarlağı arka direkteki Berisha'ya yolladı. Bu oyuncu, yarım vole vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.



37'nci dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda altı pasın hemen önünde iyi yükselen Min Jae'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

65'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Sosa'nın pasıyla hareketlenen Berisha, tek pasta Rossi'yi hareketlendirdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



81'inci dakikada Pelkas'ın pasıyla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Zajc'ın sağ çaprazdan dar açıda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



88'inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas pasını ceza sahası dışındaki Berisha'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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