06 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki puan durumu!

Kanarya atağa kalktı! İşte F.Bahçe’nin grubundaki puan durumu...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçında deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler gruptan çıkma şansını sürdürmek için oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maçı 3-0 yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte günün maçlarının ardından D grubunda oluşan puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçına çıktı. Sarı lacivertliler Royal Antwerp deplasmanından 3-0'lık skorla dönerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Fenerbahçe'nin grubundaki diğer maçta Eintracht Frankfurt, Olympiakos'u mağlup etti.

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

1- Frankfurt: 10

2- Olympiakos: 6

3- Fenerbahçe: 5

4- Antwerp: 1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Uluç’tan Pereira’ya sert eleştiri! Medyanın etkisinde kaldı Uluç'tan Pereira'ya sert eleştiri! "Medyanın etkisinde kaldı"
İngiliz basını duyurdu! Szalai için dudak uçuklatan rakam İngiliz basını duyurdu! Szalai için dudak uçuklatan rakam
Kanarya’da hedef yeniden Muriqi! Oyuncunun isteği... Kanarya'da hedef yeniden Muriqi! Oyuncunun isteği...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör