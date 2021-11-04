06 Kasım 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki puan durumu!
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçında deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler gruptan çıkma şansını sürdürmek için oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maçı 3-0 yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte günün maçlarının ardından D grubunda oluşan puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçına çıktı. Sarı lacivertliler Royal Antwerp deplasmanından 3-0'lık skorla dönerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Fenerbahçe'nin grubundaki diğer maçta Eintracht Frankfurt, Olympiakos'u mağlup etti.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU
1- Frankfurt: 10
2- Olympiakos: 6
3- Fenerbahçe: 5
4- Antwerp: 1
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...