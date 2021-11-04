FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! "Yeni hoca aranmıyorsa..."

Fenerbahçe yönetimi kötü sonuçların ardından hoca arayışında mı?

Eğer araştırma yapmıyorlarsa "ders" almamışlar demektir. Çünkü geçen 11 hafta ve Avrupa Ligi'nde oynanan maçlardaki performans gösterdi ki bu oyun daha iyiye gitmiyor. Yine 11 haftadaki sayılara baktığımız zaman geçen sezonlardan daha kötü durumda. Takım ne ofansif ne de defansif olarak daha iyi. Üstelik yeni transferlerle daha alternatifli hale geldiler.