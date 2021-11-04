06 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! "Yeni hoca aranmıyorsa..."

Sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda düşüşle ve son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle birlikte zirvenin gerisine düştü. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri okları teknik direktör Vitor Pereira ve yönetime çevrildi. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertli takımdaki son durumu ve Pereira'nın takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! Yeni hoca aranmıyorsa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, son dönemde büyük bir düşüş içine girdi. Deplasmanda alınan Trabzonspor yenilgisiyle liderliği kaptıran sarı-lacivertliler, ardından Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybetti ve zirvenin 7 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! Yeni hoca aranmıyorsa...

Alınan kötü sonuçların yanı sıra oynanan futbol, Pereira'nın geleceğini tartışmaya açtı. Sarı-lacivertli camiada Portekizli hoca ile yolların ayrılması gerektiğini düşünen bir kesim var. Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! Yeni hoca aranmıyorsa...

Fenerbahçe yönetimi kötü sonuçların ardından hoca arayışında mı?

Eğer araştırma yapmıyorlarsa "ders" almamışlar demektir. Çünkü geçen 11 hafta ve Avrupa Ligi'nde oynanan maçlardaki performans gösterdi ki bu oyun daha iyiye gitmiyor. Yine 11 haftadaki sayılara baktığımız zaman geçen sezonlardan daha kötü durumda. Takım ne ofansif ne de defansif olarak daha iyi. Üstelik yeni transferlerle daha alternatifli hale geldiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! Yeni hoca aranmıyorsa...

Pereira'nın sonuçlardan önce takımın oyununu geliştirip, özel oyuncuları da (İrfan Can-Mesut) sorumluluk almaya yönlendirmesi gerekli. Çünkü daha önünde Galatasaray ve Beşiktaş maçları da var.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! Yeni hoca aranmıyorsa...

Antwerp maçının önemi sizce nedir? Sonucunda neler olabilir?

Bu maçı kazanamazlarsa pazar gününü de tehlikeye sokarlar. Çünkü Kadıköy'deki Kayseri karşılaşmasına 3 maç üst üste kaybetmiş, liderlikten olmuş takımın öfkeli ve sabırsız taraftarı gelecek. Antwerp galibiyeti tribünleri dolduracak Fenerbahçelilerin biraz olsun mutsuzluğunu dindirip, takıma duydukları güveni artırır.

FENERBAHÇE HABERLERİ- Dikkat çeken Vitor Pereira yorumu! Yeni hoca aranmıyorsa...

Umarım bunu doğru analiz edip, "Ne o, Avrupa şampiyonu mu olacağız?" mantalitesiyle değerlendirmezler. Psikolojik bir maç olacak. Belki de sezonu Fenerbahçe için yeniden başlatacak.

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