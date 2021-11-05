Antwerp - Fenerbahçe maçının ardından Vitor Pereira konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Antwerp'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Gerçekten performanstan ve sonuçtan mutluyum. Gol attık ve gol yemedik, bu durum sevindirici. Pozisyonlara da girdik, güzel bir maç oldu. Mücadelenin içindeyiz, bugün oynadığımız sürece Yunanistan'da da kazanma durumumuz var. Her şey bizim elimizde." dedi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında Antwerp'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.



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Gerçekten performanstan ve sonuçtan mutluyum. Gol attık ve gol yemedik, bu durum sevindirici. Pozisyonlara da girdik, güzel bir maç oldu. Mücadelenin içindeyiz, bugün oynadığımız sürece Yunanistan'da da kazanma durumumuz var. Tur şansımız hala devam ediyor. Her şey bizim elimizde Taraftarlara da teşekkür ediyorum, otel çıkışında bize destek oldular.

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