FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe'nin son haftalardaki kötü gidişi sürüyor. Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan ve mağlubiyet ile birlikte Enner Valencia ve Luiz Gustavo'yu da kaybeden Fenerbahçe'de Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Royal Antwerp maçında büyük bir rotasyon yapacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynanacak maça çevrildi. Yönetim kanadındaki sessizlik devam ederken, kredisi azalan Vitor Pereira takımda kapsamlı revizyona hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının, perşembe akşamki deplasmanda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olan Enner Valencia ile Luiz Gustavo'nun yerine forvette Mergim Berisha'ya orta sahada ise Jose Sosa ya da Mert Hakan'a şans vermesi bekleniyor.

MESUT BELİRSİZ

İrfan Can Kahveci ile ligde cezası nedeniyle oynamayan Osayi Samuel'in de onbirde sahaya çıkma olasılıkları yüksek. Dünkü idmanda da görünmeyen Mesut Özil'in durumu ise belirsiz. Kalede Altay'ın yokluğunda Berke Özer formayı giyecek. Novak, Crespo, Muhammed ve Meyer de görev bekliyor. Formsuz Nazım, Rossi ve Pelkas ise kulübe adayları. Pereira'nın hücuma yönelik sistem değişikliğini ise ligdeki Kayseri sınavında hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi.

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