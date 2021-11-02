02 Kasım 2021, Salı
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TÜM İSTATİSTİKLER GERİDE!
Fenerbahçe'nin bu sezonki Süper Lig istatistikleri şok bir tabloyu ortaya çıkardı. Sarı-Lacivertli takımın büyük eleştiriler alan geçen sezonun bile gerisinde kaldığı ortaya çıktı.
2,05'TEN 1,72'YE KADAR İNDİ
Takımın tüm savunma ve hücum rakamları geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Fener, geçen sezon maç başına 2.05 puan alırken, Pereira yönetiminde 1.72 ortalamada kaldı.
HARCANAN PARA ÇÖPE Mİ GİTTİ?
Galibiyet yüzdesi 62'den 54'e, atılan gol 1.8'den 1.3'e, şut ortalaması 15,4'ten 12,7'ye indi. Ortaya çıkan bu tablo sonrası, "Yönetimin harcağı 280 milyon çöpe gitti" yorumları yapıldı.
Fenerbahçe'de 280 milyonluk acı tablo! (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi göreve geldikleri günden bugüne bir türlü saha sonuçlarından taraftarlarını memnun eden sonuçlar elde edemedi. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte tam 280 milyonluk yapılan harcama adeta boşa gitti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Konya yenilgisiyle zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de tüm anlamıyla hüsran yaşanıyor. Takvim'in derlediği habere göre; Ali Koç yönetimi sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış ve 280 milyonluk transfer harcaması yapmıştı. Ancak Sarı- Lacivertliler yine beklentilerin çok uzağında kaldı.
TÜM İSTATİSTİKLER GERİDE!
Fenerbahçe'nin bu sezonki Süper Lig istatistikleri şok bir tabloyu ortaya çıkardı. Sarı-Lacivertli takımın büyük eleştiriler alan geçen sezonun bile gerisinde kaldığı ortaya çıktı.
2,05'TEN 1,72'YE KADAR İNDİ
Takımın tüm savunma ve hücum rakamları geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Fener, geçen sezon maç başına 2.05 puan alırken, Pereira yönetiminde 1.72 ortalamada kaldı.
HARCANAN PARA ÇÖPE Mİ GİTTİ?
Galibiyet yüzdesi 62'den 54'e, atılan gol 1.8'den 1.3'e, şut ortalaması 15,4'ten 12,7'ye indi. Ortaya çıkan bu tablo sonrası, "Yönetimin harcağı 280 milyon çöpe gitti" yorumları yapıldı.
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