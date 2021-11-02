02 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 280 milyonluk acı tablo! (FB spor haberi)

F.Bahçe’de acı bilanço! Toplam harcanan para...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.11.2021

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi göreve geldikleri günden bugüne bir türlü saha sonuçlarından taraftarlarını memnun eden sonuçlar elde edemedi. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte tam 280 milyonluk yapılan harcama adeta boşa gitti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Konya yenilgisiyle zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de tüm anlamıyla hüsran yaşanıyor. Takvim'in derlediği habere göre; Ali Koç yönetimi sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış ve 280 milyonluk transfer harcaması yapmıştı. Ancak Sarı- Lacivertliler yine beklentilerin çok uzağında kaldı.

TÜM İSTATİSTİKLER GERİDE!

Fenerbahçe'nin bu sezonki Süper Lig istatistikleri şok bir tabloyu ortaya çıkardı. Sarı-Lacivertli takımın büyük eleştiriler alan geçen sezonun bile gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

2,05'TEN 1,72'YE KADAR İNDİ

Takımın tüm savunma ve hücum rakamları geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Fener, geçen sezon maç başına 2.05 puan alırken, Pereira yönetiminde 1.72 ortalamada kaldı.

HARCANAN PARA ÇÖPE Mİ GİTTİ?

Galibiyet yüzdesi 62'den 54'e, atılan gol 1.8'den 1.3'e, şut ortalaması 15,4'ten 12,7'ye indi. Ortaya çıkan bu tablo sonrası, "Yönetimin harcağı 280 milyon çöpe gitti" yorumları yapıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira’yla yolun sonuna doğru! Listede 3 aday var Pereira'yla yolun sonuna doğru! Listede 3 aday var
Pereira’dan zorunlu rotasyon! Valencia ve Gustavo yerine... Pereira'dan zorunlu rotasyon! Valencia ve Gustavo yerine...
Kanarya’nın yenileri kulübeye mahkum! Kanarya'nın yenileri kulübeye mahkum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör