02 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a eski hocası Tudor talip oldu!

Pelkas’a sürpriz talip! Eski hocası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, Vitor Pereira yönetiminde bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Ciddi bir sakatlık problemi de yaşayan 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı da söyleniyordu. Pelkas'a PAOK'ta da beraber çalıştığı ve bir dönem Galatasaray'da da görev yapan eski hocası Igor Tudor talip oldu. İşte detaylar...

Bu sezon büyük düşüş yaşayan Dimitris Pelkas, Hellas Verona'nın radarında. İtalyan basını, Verona'yı çalıştıran eski G.Saraylı Igor Tudor'un PAOK'ta beraber çalıştığı Pelkas'ın kiralanması için talepte bulunduğunu iddia etti. Pelkas için yazın Bologna 7 milyon euro teklif etmiş, yönetim reddetmişti.

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