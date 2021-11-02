FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yeni transferleri Rossi, Berisha, Crespo ve Max Meyer kulübeye mahkum!

Fenerbahçe'de bir yandan Vitor Pereira'nın sistemi eleştirilirken, diğer yandan özellikle transferin son döneminde takıma katılan yabancıların performansı tartışılıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yaz döneminde alınan isimlerden Kim Min-Jae dışında hiçbir oyuncu için "Tam isabet" ifadesi kullanılmazken, takıma katılan son 4 yabancıdan sadece Rossi as takıma adapte olabildi. Berisha, Meyer ve Crespo ise Pereira'nın birinci tercihleri olamadı!