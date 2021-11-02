FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni transferleri Rossi, Berisha, Crespo ve Max Meyer kulübeye mahkum!
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, özellikle fırsat transferi olarak nitelendirdiği Miguel Crespo, Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'den istediği verimi alamadı. Rossi dışında teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaramayan 3 isim kulübeye mahkum kaldı.
Fenerbahçe'de bir yandan Vitor Pereira'nın sistemi eleştirilirken, diğer yandan özellikle transferin son döneminde takıma katılan yabancıların performansı tartışılıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yaz döneminde alınan isimlerden Kim Min-Jae dışında hiçbir oyuncu için "Tam isabet" ifadesi kullanılmazken, takıma katılan son 4 yabancıdan sadece Rossi as takıma adapte olabildi. Berisha, Meyer ve Crespo ise Pereira'nın birinci tercihleri olamadı!
ROSSI: 8 lig maçında 534 dakika süre aldı. 2 gol, 3 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 184 dakika şans buldu. As takıma adapte olabilen nadir transferlerden biri olsa da kapasitesinin Fenerbahçe seviyesinde olup olmadığı tartışılıyor.
BERISHA: Takımın yeni golcüsü olma umuduyla alındı. 5 lig maçında 312 dakika forma giydi. 1 gol, 1 asisti var. Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 100 dakika görev yaptı. Rotasyonda Valencia'nın gerisinde kaldı. Gelecek adına umut vedatse de henüz hazır değil.
CRESPO: 5 lig maçında 223 dakika süre aldı. 3'ünde sonradan girdi. Pereira; Zajc, Mert Hakan, Sosa gibi isimleri onun önünde tutuyor. Herkes hazır olduğunda 11 için tercih edilen isim olmuyor.
MEYER: Bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ligde 2 maçta 91 dakika görev aldı. Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 28 dakika sahada kaldı. Pereira sonradan oyuna sokmayı dahi düşünmüyor. Orta saha rotasyonunda süre alma şansı sıfıra yakın!
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