01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Berisha 11'e dönüyor

Berisha 11’e dönüyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2021

Antwerp maçının hazırlıkları başladı. Serdar Aziz yine ayrı çalışırken, sakatlanan Altay, Gustavo ve Valencia idmanda yer almadı. Crespo ve Serdar Dursun da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecek. Pereira'nın perşembe günü forvette kenarda unuttuğu Berisha'ya şans tanıması bekleniyor.

Antwerp maçının hazırlıkları başladı. Serdar Aziz yine ayrı çalışırken, sakatlanan Altay, Gustavo ve Valencia idmanda yer almadı. Crespo ve Serdar Dursun da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecek. Pereira'nın perşembe günü forvette kenarda unuttuğu Berisha'ya şans tanıması bekleniyor. Crespo, Mert Hakan ve Sosa da formaya yakın.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Yönetimden Pereira’ya uyarı! Olası bir mağlubiyette... Yönetimden Pereira'ya uyarı! Olası bir mağlubiyette...
F.Bahçe’nin yüzü Ali Koç ile gülmedi! F.Bahçe'nin yüzü Ali Koç ile gülmedi!
Pereira kötü gidişe ’dur’ diyemiyor! Hatalar zinciri... Pereira kötü gidişe 'dur' diyemiyor! Hatalar zinciri...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör