Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bu sonuçlar alınırken aynı zamanda mücadelenin 40. dakikasında oyundan alınan Pelkas ve Vitor Pereira arasında yaşanan o anlar dikkat çekti. İşte o kareler... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından Konyaspor, 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk 11 dakikasında iki gol bulan Konyaspor, farkı arttıracak fırsatları değerlendiremese de taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli bir zafer elde etti.
Fenerbahçe ise, oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için 10 kişi tamamladığı maçta, İrfan Can Kahveci'nin müthiş frikik golüne rağmen ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak kötü gidişe dur diyemedi.
Maçın 2. dakikasında Soner Dikmen'in ceza sahası dışından harika golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile skoru 2-0 yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira 41. dakikada üç oyuncu değiştirerek oyuna erken bir müdahalede bulundu.
İkinci yarıda Luiz Gustavo ve kaleci Altay Bayındır'ın sakatlıkları nedeniyle 72. dakikada oyuncu değiştirme hakkı dolan Fenerbahçe, 81'de Enner Valencia'nın da sakatlanmasıyla kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.
Karşılaşmanın 84. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin frikikten attığı müthiş gol Fenerbahçe'ye yetmedi ve Konyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı.
Trabzonspor yenilgisinden sonra Avrupa Ligi'nde Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'a da yenilince son 4 resmi maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşünü sürdürdü.
Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanla 6. sıraya gerilerken, 20 puana ulaşan Konyaspor 4. sıraya yükseldi.
PEREIRA - PELKAS DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ
Müsabakanın 40. dakikasında oyundan alınmasına öfkelenen Pelkas'la Vitor Pereira'nın arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekiciydi.
Kulübede üzgün bir şekilde oturan Pelkas'ın yanına giden Pereira, futbolcusuna neden oyundan alındığını anlatmaya çalıştı.
Sinirli olduğu gözlenen Pelkas ise Pereira'ya bir şeyler anlatırken devre arasında soyunma odasına bir süre gitmedi.
Devrede de tüm takım soyunma odasına giderken Yunan futbolcu 1 dakika kadar tek başına kulübede oturdu.
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