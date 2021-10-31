31 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bu sonuçlar alınırken aynı zamanda mücadelenin 40. dakikasında oyundan alınan Pelkas ve Vitor Pereira arasında yaşanan o anlar dikkat çekti. İşte o kareler... (FB spor haberleri)

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından Konyaspor, 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk 11 dakikasında iki gol bulan Konyaspor, farkı arttıracak fırsatları değerlendiremese de taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli bir zafer elde etti.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Fenerbahçe ise, oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için 10 kişi tamamladığı maçta, İrfan Can Kahveci'nin müthiş frikik golüne rağmen ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak kötü gidişe dur diyemedi.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Maçın 2. dakikasında Soner Dikmen'in ceza sahası dışından harika golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile skoru 2-0 yaptı.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira 41. dakikada üç oyuncu değiştirerek oyuna erken bir müdahalede bulundu.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

İkinci yarıda Luiz Gustavo ve kaleci Altay Bayındır'ın sakatlıkları nedeniyle 72. dakikada oyuncu değiştirme hakkı dolan Fenerbahçe, 81'de Enner Valencia'nın da sakatlanmasıyla kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Karşılaşmanın 84. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin frikikten attığı müthiş gol Fenerbahçe'ye yetmedi ve Konyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Trabzonspor yenilgisinden sonra Avrupa Ligi'nde Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'a da yenilince son 4 resmi maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşünü sürdürdü.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanla 6. sıraya gerilerken, 20 puana ulaşan Konyaspor 4. sıraya yükseldi.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

PEREIRA - PELKAS DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Müsabakanın 40. dakikasında oyundan alınmasına öfkelenen Pelkas'la Vitor Pereira'nın arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekiciydi.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Kulübede üzgün bir şekilde oturan Pelkas'ın yanına giden Pereira, futbolcusuna neden oyundan alındığını anlatmaya çalıştı.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Sinirli olduğu gözlenen Pelkas ise Pereira'ya bir şeyler anlatırken devre arasında soyunma odasına bir süre gitmedi.

Konyaspor Fenerbahçe maçına o anlar damga vurdu! Pereira ve Pelkas...

Devrede de tüm takım soyunma odasına giderken Yunan futbolcu 1 dakika kadar tek başına kulübede oturdu.

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