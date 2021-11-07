CANLI İZLE - Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligii'nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde bu maçta cezası bulunan Osayi-Samuel ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Mesut Özil gibi önemli isimler forma giyemeyecek. Konuk takım Kayserispor'da da ciddi eksikler bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

🔗CANLI SKOR | FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ligde son 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe, rakibini yenerek bu kötü gidişe son vermek istiyor. Öte yandan ligde üç maç üst üste kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulan Kayserispor, galibiyet serisi başlatma peşinde. Hem Fenerbahçe'de hem de Kayserispor'da bu karşılaşma öncesi önemli eksikler mevcut. Maçla ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği müsabaka bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

KAYSERİSPOR'DA 4 İSİM YOK

Zorlu deplasman maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızı takımda 4 oyuncu eksik. Takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur Bulut forma giyemeyecek. Ayrıca Manuel Fernandes'in de maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ