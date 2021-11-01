01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Konyaspor maçı sonra Vitor Pereira'nın bileti kesildi! Kanarya'nın gündemindeki isim Labbadia

Pereira’nın kredisi doldu! Kanarya’da gündem Alman hoca
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Fenerbahçe sezona iyi başlasa da hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarısını sürdüremedi. Özellikle son dönemde iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Kanarya'da, teknik direktör Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı lacivertlilerin yeni hedefi ise Alman teknik adam Bruno Labbadia. İşte detaylar...

Konya maçıyla birlikte üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kredisi doluyor. Yönetimin şu anda bir değişikliğe gitmeyeceği ancak gerek görülmesi durumunda yeni teknik adamın hazır olması için harekete geçtiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre; ilk adayın da Ocak 2021'de Hertha Berlin'den ayrılan ve şu anda boşta olan Bruno Labbadia olduğu öğrenildi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden Alman teknik adam, daha önce de Fenerbahçe'nin gündeminde ismi geçmişti.

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