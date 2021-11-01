01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira kötü gidişe 'dur' diyemiyor! Hatalar zinciri...

Yaz döneminde Fenerbahçe'ye imza atarak 2. dönemine başlayan teknik direktör Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor... Portekizli teknik adam Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapsa da, son 3 maçtan puan çıkartamadı. Ayrıca sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maç sonunda sadece 2 puan toplayabildi. İşte 4 maddede Kanarya'daki tüm sorunlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira kötü gidişe ’dur’ diyemiyor! Hatalar zinciri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

1- Pereira'nın 3-4-3 sistemini rakipleri çözdü. 3'lü defans büyük riskleri de beraberinde getiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira kötü gidişe ’dur’ diyemiyor! Hatalar zinciri...

2- Mesut Özil'in stili Pereira'nın sistemine uymuyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi ve taraftar Mesut'un etrafında bir takım kurulmasını istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira kötü gidişe ’dur’ diyemiyor! Hatalar zinciri...

3- Oyuncuları ile iletişim sorunu yaşıyor. Takımda sevilmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira kötü gidişe ’dur’ diyemiyor! Hatalar zinciri...

4- Aynı tarz oyuncul arı sahaya sürüyor. Kadroyu iyi kullanamıyor. (Takvim)

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