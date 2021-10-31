FENERBAHÇE HABERLERİ: Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır ameliyat edildi!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanında sahneye çıkan Fenerbahçe, bu maçta milli kaleci Altay Bayındır'ı sakatlığa kurban vermişti. Sarı-lacivertli ekip, genç file bekçisinin ameliyet olduğunu ve tedavisina başlandığını açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de, milli kaleci Altay Bayındır da sakatlık geçirmiş ve oyuna devam edememişti.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili açıklama geldi ve 23 yaşındaki eldivenin operasyon geçirdiği bilgisi geçildi.

İşte o açıklama:

Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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