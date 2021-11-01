01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yüzü Ali Koç ile gülmedi!

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de aldığı peş peşe yenilgilerle lider Trabzonspor'un 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç ile yüzü gülmedi. Sarı-lacivertliler, 2018 yılından bu yana sarı-lacivertli kulübün başkanı olan Ali Koç'un döneminde son 3 sezonu sırasıyla 6., 7. ve 3. sırada bitirirken; sezon başında göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile son 3 sezonun en kötü 11 hafta performansı sergilendi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yüzü Ali Koç ile gülmedi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Kanarya'nın Ali Koç ile yüzü gülmedi. 2018 yılındaki kongrede Aziz Yıldırım'ı açık farkla yenerek başkanlık koltuğuna oturan Koç, camiaya şampiyonluk vaat etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yüzü Ali Koç ile gülmedi!

Başarı için 3.5 yılda 62 transfer yapan Koç, 2 sportif direktör (Damien Comolli, Emre Belözoğlu), 8 de teknik direktör (Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira) değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yüzü Ali Koç ile gülmedi!

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde Süper Lig'i 6., 7. ve 3. bitirdi. Bu sezon da ilk 11 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yüzü Ali Koç ile gülmedi!

SON 3 SEZONUN EN KÖTÜ STARTI
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde son 3 sezonun en kötü 11. hafta performansını sergiledi. Portekizli ile ligde 11 maçta 19 puan toplayabilen sarı-lacivertliler; 2019-2020'de Ersun Yanal ile aynı periyotta 20 puan, geçtiğimiz sezon ise Erol Bulut ile 23 puan elde etmişti.

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