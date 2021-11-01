FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yüzü Ali Koç ile gülmedi!
Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de aldığı peş peşe yenilgilerle lider Trabzonspor'un 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç ile yüzü gülmedi. Sarı-lacivertliler, 2018 yılından bu yana sarı-lacivertli kulübün başkanı olan Ali Koç'un döneminde son 3 sezonu sırasıyla 6., 7. ve 3. sırada bitirirken; sezon başında göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile son 3 sezonun en kötü 11 hafta performansı sergilendi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'nın Ali Koç ile yüzü gülmedi. 2018 yılındaki kongrede Aziz Yıldırım'ı açık farkla yenerek başkanlık koltuğuna oturan Koç, camiaya şampiyonluk vaat etti.
Başarı için 3.5 yılda 62 transfer yapan Koç, 2 sportif direktör (Damien Comolli, Emre Belözoğlu), 8 de teknik direktör (Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira) değiştirdi.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde Süper Lig'i 6., 7. ve 3. bitirdi. Bu sezon da ilk 11 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde kaldı.
SON 3 SEZONUN EN KÖTÜ STARTI
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde son 3 sezonun en kötü 11. hafta performansını sergiledi. Portekizli ile ligde 11 maçta 19 puan toplayabilen sarı-lacivertliler; 2019-2020'de Ersun Yanal ile aynı periyotta 20 puan, geçtiğimiz sezon ise Erol Bulut ile 23 puan elde etmişti.
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