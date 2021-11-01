FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira’ya uyarı! Olası bir mağlubiyette...

Takım oyunu ve bireysel performanslardaki düşüş ilk göze çarpanlar. Ancak Pereira'nın eksi hanesini kabartan asıl faktörler, sistem konusundaki inadı ve başta Mesut Özil ve İrfan Can olmak üzere yıldız+kaliteli ayakları ilk 11'e bir türlü monte edememesi.