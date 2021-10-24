FENERBAHÇE HABERLERİ: Julian Alvarez bombası! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı Mergim Berisha ve Serdar Dursun'dan istediği performansı alamayan Fenerbahçe'de golcü arayışları başladı. Sarı-lacivertlilerin, Arjantin ekibi River Plate'de forma giyen 21 yaşındaki forvet Julian Alvarez ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin River Plate'in gol makinesi Julian Alvarez'le ilgilendiği ileri sürüldü. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 10 gol+5 asistle müthiş bir performansa imza attı. Fotomaç'ın haberine göre; Milan'lı yetkililerin hafta sonu izlediği Julian Alvarez için Aston Villa, Bayer Leverkusen ve Ajax'ın ocak ayında teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin de scout ekibi tarafından bir süredir takip edilen genç golcü için yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret önereceği iddia edildi.
1.70 boyundaki Alvarez, kanatta da oynayabiliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro. Ancak River Plate'in daha düşük bir bedele de razı olacağı ifade edildi.
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