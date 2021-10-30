30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Valencia'nın Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki müthiş röveşatası direğe takıldı! İşte o an

Valencia’nın müthiş röveşatası direğe takıldı! İşte o an
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, ikinci yarıdaki röveşatası direğe takıldı. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, sarı-lacivertliler net bir gol pozisyonu yakaladı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan yaptığı ortaya yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sehic'i geçemedi. Boşnak kaleciden seken topu röveşata ile tamamlamak isteyen tecrübeli oyuncunun şutu direkten döndü.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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