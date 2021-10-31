31 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Antwerp mesaisi başladı!

F.Bahçe’de Antwerp mesaisi başladı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan idmanı Konyaspor maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz çalışmalarını takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla sürdürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Beko evinde farklı kazandı F.Bahçe Beko evinde farklı kazandı
F.Bahçe’den sakatlık açıklaması! 3 futbolcunun son durumu belli oldu F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 3 futbolcunun son durumu belli oldu
Transferde sürpriz hamle! Takımında oynamıyor ama... Transferde sürpriz hamle! Takımında oynamıyor ama...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör