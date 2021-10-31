FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Antwerp mesaisi başladı!
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan idmanı Konyaspor maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Serdar Aziz çalışmalarını takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla sürdürdü.
Royal Antwerp maçı hazırlıklarına başladık.#UEL pic.twitter.com/mdWi6Gl2Ux— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 31, 2021
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