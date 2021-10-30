30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vitor Pereira Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Ölümcül hatalar yaptık"

Pereira maç sonu konuştu! Ölümcül hatalar yaptık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık." dedi. Pereira, maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia ile ilgili "Üç sakatlık da ciddi gibi görünüyor ama değerlendirdikten sonra göreceğiz." ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanınında 2-1'lik mağlubyetle ayrılarak üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ÖLÜMCÜL HATALAR YAPTIK"

"Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık. Benim için garip olan, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösteremememizdi. İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik."

"ÜÇ SAKATLIK DA CİDDİ GÖRÜNÜYOR"

"Üç sakatlık da ciddi gibi görünüyor ama değerlendirdikten sonra göreceğiz."

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