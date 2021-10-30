Konyaspor 2-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Soner ve Abdülkerim kaydederken sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can'dan geldi. Fenerbahçe'de ayrıca Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından üst üste 3. maçını da kaybetti. Konyaspor ise sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken Fenerbahçe 19 puanda kaldı.
Karşılaşmada Konyaspor'un golleri Soner ve Abdülkerim'den gelirken Fenerbahçe'nin tek golünü İrfan Can Kahveci frikikten attı.
PEREIRA'DAN 2 DEĞİŞİKLİK!
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Biright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz ve Mesut Özil kadroda yer almazken Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.
KONYASPOR'DA DA 2 DEĞİŞİKLİK
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen haftaYukatel Kayserispor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde yer alan Ahmed Hassan ve Hadziahmetovic'in yerine Cikalleshi ve Soner Dikmen'i ilk 11'e dahil etti.
Konyaspor karşılaşmaya; Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi ilk 11'i ile başladı.
Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Ahmed Hassan kadroda yer almadı.
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