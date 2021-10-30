30 Ekim 2021, Cumartesi
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Oyun anlayışlarına değinen Palut, "Hep sordular taktiğimizi, kendi içimizde paylaştığımız bir durum bu. Fenerbahçe'yi önde karşılamak istedik. Kenar stoperlerine baskı yapıp orta sahayı kapatmak istedik. Kendi sahamıza kapanırsak Fenerbahçe her an pozisyon bulacak kalitede oyunculara sahip." dedi. Kazanmanın önemli olduğunu belirten teknik adam, "Golü bularak başladık ve sonrasında Fenerbahçe ataklar buldu. Fenerbahçe'nin 1 kişi eksilmesi de bizi rahatlattı. Buna rağmen İrfan'ın golü Fenerbahçe'yi biraz olsun umutlandırdı ama biz ikinci yarıda skoru rahatlatacak pozisyonlar bulduk. Kazanmak bizim için önemliydi. Kazandık." ifadelerini kullandı.
Hedeflerini anlatan antrenör, "Bizim hedefimiz her maç güçlü oyun oynayan bir Konyaspor izletmek insanlara. Belki maç maç hayal kırıklıkları yaşatabiliriz ama orta ve uzun vadede istediğimiz yere geleceğiz. Pozitif futbolun üstüne eklersek maçlar da kazanacağız. Kazanarak gidersek sezon sonunda mutlaka bir hedefimiz olacak ve o hedefe gideceğiz." diye konuştu.
Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası İlhan Palut'tan galibiyet yorumu!
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri mücadelenin sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Palut, "Fenerbahçe'yi önde karşılamak istedik. Kenar stoperlerine baskı yapıp orta sahayı kapatmak istedik. Kendi sahamıza kapanırsak Fenerbahçe her an pozisyon bulacak kalitede oyunculara sahip." dedi.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri mücadelenin sonrasında konuştu.
Oyun anlayışlarına değinen Palut, "Hep sordular taktiğimizi, kendi içimizde paylaştığımız bir durum bu. Fenerbahçe'yi önde karşılamak istedik. Kenar stoperlerine baskı yapıp orta sahayı kapatmak istedik. Kendi sahamıza kapanırsak Fenerbahçe her an pozisyon bulacak kalitede oyunculara sahip." dedi. Kazanmanın önemli olduğunu belirten teknik adam, "Golü bularak başladık ve sonrasında Fenerbahçe ataklar buldu. Fenerbahçe'nin 1 kişi eksilmesi de bizi rahatlattı. Buna rağmen İrfan'ın golü Fenerbahçe'yi biraz olsun umutlandırdı ama biz ikinci yarıda skoru rahatlatacak pozisyonlar bulduk. Kazanmak bizim için önemliydi. Kazandık." ifadelerini kullandı.
Hedeflerini anlatan antrenör, "Bizim hedefimiz her maç güçlü oyun oynayan bir Konyaspor izletmek insanlara. Belki maç maç hayal kırıklıkları yaşatabiliriz ama orta ve uzun vadede istediğimiz yere geleceğiz. Pozitif futbolun üstüne eklersek maçlar da kazanacağız. Kazanarak gidersek sezon sonunda mutlaka bir hedefimiz olacak ve o hedefe gideceğiz." diye konuştu.
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