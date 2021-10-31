FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftarlardan Vitor Pereira'ya büyük tepki!
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Vitor Pereira'ya çevrildi. Ligde 6. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Portekizli çalşıtırıcıya büyük tepki gösterdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler 'yeni sayfa' açmak için gittiği Konyaspor deplasmanından da 2-1 yenilerek eli boş dönerken, ligde 6. sıraya geriledi. Süper Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini alan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi dahil oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi; 4 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Fotomaç'ın haberine göre; kriz derinleşirken oklar ise teknik direktör Vitor Pereira'ya yöneldi. 'Sistem' inadı nedeniyle eleştirilen Portekizli hocaya, taraftarlar dün gece adeta öfke kustu, "Fenerbahçe kimsenin deneme tahtası değildir" mesajları gönderdi.
ÖLÜMCÜL HATALAR
Pereira maçın ardından, "Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üzerine alırım. Oyuna korkunç kötü başladık. İlk dakikalardan itibaren ölümcül hatalar yaptık. İki tane yemememiz gereken gol yedik. 2-0'dan sonra reaksiyon göstermemiz gerekirdi bunu da yapamadık.
Benim için garip olan buydu. Devre arasında konuşma fırsatı bulduk. İkinci yarı daha farklıydı. Reaksiyon gösterdik fakat sakatlıklar yaşadık. Geldiğimden beri en kötü oyunu gösterdik. Kendi aramızda, başkanınızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmemiz gerek" dedi.
SİNİRİNDEN YERİNDE DURAMADI!
Ligde 11 haftada 4. yenilgisini yaşayan Pereira, ilk 10 dakikadaki 2 gol sonrası kendisine ayrılan yerde bir sağa bir sola yürüdü, sinirinden yerinde duramadı.
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