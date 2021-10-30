30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı! Gözyaşlarını tutamadı...

F.Bahçe’de bir sakatlık daha! Gözyaşlarını tutamadı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpışmasının ardından oyuna devam edemedi ve yerine Berke Özer girdi. (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Luiz Gustavo sakatlandı.

Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, karşılaşmanın 58. dakikasında sakatlık geçirmesinin ardından kenara geldi. Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

ALTAY BAYINDIR AĞLAYARAK ÇIKTI

Fenerbahçe'de sakatlanan bir diğer isim Altay Bayındır oldu. Omuzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır göz yaşları içerisinde oyundan çıktı. Altay Bayındır'ın yerine 72. dakikada oyuna Berke Özer girdi. Berke Özer, ciddi acı çeken arkadaşını öperek kenara gönderdi.






Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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