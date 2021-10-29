29 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira o isimden vazgeçti! Son 3 maçta...

Pereira o isimden vazgeçti! Son 3 maçta...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan ve sonraki haftalarda düşüş yaşayarak kadroda şans bulamayan Muhammed Gümüşkaya'nın geleceği belirsizliğini koruyor. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Vitor Pereira Muhammed Gümüşkaya'yı unuttu! Fotomaç'ın derlediği habere göre Portekizli teknik adamın Avrupa'da ilk 4 maçın tamamında, ligde ise ilk 8 maçın 7'sinde forma verdiği genç oyuncu son 3 maçtır kulübeden çıkamıyor. Trabzonspor, Antwerp ve Alanyaspor karşılaşmalarında süre alamayan 20 yaşındaki Muhammed, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde HJK Helsinki'ye 1 gol atmıştı.
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